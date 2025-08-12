به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر سهشنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی بعثت برگزار شد، اظهار کرد: هنگام آغاز دوره مدیریتم، جایگاه استان در شاخص امنیت سرمایهگذاری بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، رتبه ۲۷ کشور بود، از آن زمان تلاش کردیم با همراهی دستگاههای اجرایی، این جایگاه را ارتقا دهیم و استان را به موقعیت تاریخی خود بازگردانیم. بیش از ۳۰ شاخص در این ارزیابی لحاظ شده و بر اساس اعلام وزیر کشور، آذربایجان شرقی اکنون در رتبه دوم کشور قرار دارد.
وی با اشاره به رتبه دوم آذربایجان شرقی در حوزه اقتصاد کشور گفت: این موفقیت مرهون همت و همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی با مدیریت استان است، حفظ این رتبه از کسب آن مهمتر و دشوارتر است و باید تلاش کنیم این جایگاه تثبیت و ارتقا یابد.
سرمست گفت: آینده روشن شهرک صنعتی بعثت است، این شهرک از وسیعترین شهرکهای صنعتی استان است و بر اساس پیشنهادی که به رئیسجمهور تقدیم کردهایم، قرار است به منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین با محوریت هوش مصنوعی تبدیل شود و ایجاد زیرساختهای ارتباطی در این شهرک یک ضرورت بدیهی است و مشکل آن تندهی تلفن همراه باید همانند تجربه موفق رفع مشکل بازار سرپوشیده تبریز، به شکل اساسی برطرف شود.
سرمست در پایان با اشاره به رأی تاریخی قوه قضائیه در صدور اسناد اراضی صوفیان گفت: این رأی نشان داد مردم ما نجیب و قدردان هستند و پس از سالها که به حق قانونی خود رسیدند، حمایت خود از کشور و نظام را ثابت کردند.
نظر شما