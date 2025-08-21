به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر نقش حیاتی این شورا، خواستار برگزاری منظم، به موقع و ماهانه جلسات آن شد و تصریح کرد: تصمیمات این شورا باید حاصل کار کارشناسی، هم‌اندیشی جمعی و برخوردار از خرد جمعی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بی‌بدیل شورای آموزش و پرورش در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم بهره‌گیری از مشارکت مردم، خیرین و مؤسسات غیردولتی تأکید کرد و آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه استان دانست و افزود: این نهاد علاوه بر تربیت نسل آینده، جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی را رقم می‌زند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه حمایت از آموزش و پرورش وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل این شورا، جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی است.

زارع همچنین بر استفاده از اعتبارات ملی و مسئولیت‌های اجتماعی برای بهبود فضای آموزشی استان و تشویق خیرین آموزشی تأکید کرد و افزود: در هر جلسه شورای آموزش و پرورش از یکی از خیرین مدرسه‌ساز تقدیر و فعالیت‌هایشان از طریق رسانه‌ها به جامعه معرفی شود.

وی با اشاره به اولویت دولت در توسعه و عدالت آموزشی، بر ضرورت مشارکت خیرین، اولیا و نهادهای محلی در پروژه مهر تأکید کرد.

وی از تحویل ۲۲۰ کلاس درس جدید در شهریورماه به آموزش و پرورش استان خبر داد و افزود: پروژه‌های ساخت مدارس بر اساس اجرای نهضت عدالت آموزشی پروژه‌های فضای آموزشی استان بوشهر ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شوند.

استاندار بوشهر همچنین بر لزوم آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی، توزیع به موقع کتب درسی و پایان فرآیند ثبت‌نام پیش از مهرماه تأکید کرد.

زارع خواستار تصویب مصوبه‌ای برای همراهی فرمانداران و بخشداران با آموزش و پرورش در جلب مشارکت مردم و نهادهای محلی برای بازگشایی مدارس شد و بر برگزاری پرنشاط مراسم آغازین سال تحصیلی و جشن شکوفه‌ها در ۳۱ شهریور تأکید کرد تا خاطره‌ای شیرین برای دانش‌آموزان ایجاد شود.

استاندار بوشهر از همه اعضای شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها خواست به پویش «به نام خلیج فارس مدرسه می‌سازیم» بپیوندند و از ظرفیت خیرین و مردم برای ارتقای آموزشی استان استفاده کنند.