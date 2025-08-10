به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا صادقی پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد: در پی افزایش زورگیری در سطح حوزه توسط ۲ موتورسوار تیم عملیات کلانتری ۱۱۷ جوادیه مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و گشت زنی‌های هدفمند را افزایش دادند.

وی با اشاره تجمیع پرونده‌های مشابه و به دست آوردن مشخصات ظاهری متهمان، گفت: در گشت زنی‌های هدفمند موتورسواران مشاهده و طرح مهار سارقان عملیاتی و پس از مدتی تعقیب و گریز موتورسیکلت آنان متوقف هر ۲ متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران به کشف ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی و ۲ قبضه سلاح سرد و تجهیزات دفاعی از متهمان اشاره کرد و افزود: با استعلام گیری مشخصات موتورسیکلت مشخص شد که موتورسیکلت ۲ روز پیش سرقت و متهمان با استفاده از موتورسیکلت سرقتی از شهروندان زورگیری می‌کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۳۵ الی ۴۵ ساله در تحقیقات اولیه ۲۰ فقره سرقت مشابه اعتراف و کلیه مال باختگان شناسایی شدند. سرهنگ صادقی پور، در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای سایر کشف جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.