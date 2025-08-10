به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: مأموران گشت کلانتری ۱۵۲ خانی آباد حین گشت زنی‌های هدفمند خود جهت ایجاد امنیت در سطح حوزه، متوجه درگیری یک خانم با یکی از شهروندان شدند و جهت انجام بررسی‌های بیشتر اقدام کردند.

سرهنگ سید امین موسوی در ادامه افزود: پس از مراجعه به محل درگیری خانم که یک قبضه سلاح سرد در دست داشت از مجل متواری شد که در ادامه طی یک تعقیب و گریز و با رعایت حقوق شهروندی وی را دستگیر و زمین گیر کردند. شاکی متهمه که یکی از فروشندگان در آن خیابان بود اعلام کرد که متهمه تعدادی از وسایل وی را به سرقت برده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمه پس از انتقال به کلانتری به جرم ارتکابی اعتراف کرد و در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که دارای سوابق متعدد سرقت از اماکن خصوصی و سرقت به عنف به روش زورگیری و تحت تعقیب است. متهمه به همراه پرونده تشکیل شده جهت انجام بررسی‌های بیشتر تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه سرقت و زورگیری قبل از انجام هرکاری موضوع را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.