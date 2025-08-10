به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رسول رمضانی، معاون خدمات پس از فروش ایساکو اعلام کرد که طرح خدمات ویژه اربعین از ۱۵ مرداد آغاز شده و با گذشت چند روز از اجرای آن، ارائه خدمات با کیفیت بالا در ۳۲ نمایندگی مجاز مرزی و تیم‌های امدادی فعال همچنان ادامه دارد.

وی گفت: این طرح از ۱۵ مرداد آغاز شده و تا ۲۵ مرداد ادامه دارد. اکنون که بخش زیادی از زائران در مسیر هستند یا خودروهایشان را در پارکینگ‌ها گذاشته‌اند، تمرکز ما روی ارائه بهترین خدمات با کیفیت بالا در نمایندگی‌های مرزی و خدمات امدادی سریع و چابک است.

رمضانی با بیان این‌که از هفته‌ها قبل، جلسات هماهنگی میان دفاتر ستادی، نمایندگی‌ها، امدادخودرو و سایر واحدهای اجرایی برگزار شده، افزود: سبد قطعات پرمصرف طراحی و پیشاپیش به نمایندگی‌های نزدیک به مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه و مهران ارسال شد تا در صورت نیاز، بدون اتلاف وقت در دسترس باشد.

به گفته وی، ۳۲ نمایندگی مجاز ایران‌خودرو، ۱۲۴ اکیپ امدادی و یک چادر تعمیرگاه صحرایی در مرز چذابه فعال هستند. این اکیپ‌ها در مسیرهای منتهی به شش مرز اصلی کشور مستقرند و تیم‌های پشتیبان نیز آماده جابه‌جایی سریع به نقاط پرتردد هستند. علاوه بر این، شرکت گواه نیز به‌عنوان متولی خدمات پس از فروش خودروهای سنگین ایران‌خودرو، چهار اکیپ امدادی مجهز با خودروی پیکاپ فوتون در مرزهای مهران (دو خودرو)، خسروی و شلمچه مستقر کرده و ۱۷ نمایندگی مجاز و ۱۵ امدادگر را در مسیرهای منتهی به مرزها در این طرح مشارکت داده است.

رمضانی از بازدید از مسیرها و محل استقرار اکیپ‌ها پیش از آغاز طرح و هم‌زمان با اجرای آن خبر داد و گفت: با نهادهایی مثل پلیس راهور و اورژانس جلساتی داشتیم. این هماهنگی‌ها باعث شد مسیرهای دسترسی، نقاط امن برای توقف و نحوه مدیریت ترافیک و امدادرسانی مشخص شود.

رمضانی در توصیه به زائران برای داشتن سفری ایمن گفت: اگر موتور خودرو حین سفر جوش آورد، نباید بلافاصله خاموش شود و همچنین درِ رادیاتور در حالت داغ باز نشود. همراه داشتن آب مخصوص رادیاتور، کلید یدک و کارت کد سوئیچ ضروری است. در زمان توقف طولانی در پارکینگ‌های مرزی هم پیشنهاد می‌کنیم کابل منفی باتری جدا شود، سیستم دزدگیر غیرفعال باشد و از قرار دادن بطری آب یا اجسام شیشه‌ای زیر نور خورشید داخل خودرو خودداری کنند.

رمضانی درخصوص نحوه نظارت امدادرسانی نیز گفت: علاوه بر تجهیز نمایندگی‌ها و اکیپ‌های امدادی، تیم‌های بازرسی بر عملکرد نمایندگی‌ها و امدادگران نظارت می‌کنند تا خدمات با بالاترین کیفیت و سرعت ارائه شود. همچنین از سامانه‌های آنلاین برای پایش برخط استفاده می‌کنیم تا بتوانیم به صورت لحظه‌ای وضعیت خدمات را رصد کنیم و در صورت نیاز، سریع مداخلات لازم را انجام دهیم.

به گفته وی، هموطنان عزیز می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با شماره تلفن ۰۹۶۴۴۰، مرکز پاسخ‌گویی و امداد ایران‌خودرو تماس بگیرند. تاکید می‌کنم که دارندگان محصولات ایران‌خودرو تنها با این شماره خدمات دریافت کنند و مراقب امدادهای متفرقه در جاده‌ها باشند، چون استفاده از خدمات غیررسمی ممکن است امنیت خودرو و سرنشینان را به خطر بیندازد. تیم‌های ما آماده پاسخ‌گویی سریع و حرفه‌ای به همه نیازهای فنی و امدادی هموطنان هستند.

رمضانی در پایان تاکید کرد: هدف ما این است که در کنار خدمات گسترده و با کیفیتی که به زائران اربعین در مسیرهای منتهی به مرز ارائه می‌کنیم، همچنان خدمات‌رسانی به همه هموطنان در سراسر کشور به‌صورت مستمر و با استانداردهای بالای کیفی ادامه یابد تا همه بتوانند با آرامش خاطر از خدمات پس از فروش بهره‌مند شوند.