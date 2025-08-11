  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی وارد شیراز شد

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی وارد شیراز شد

شیراز- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و پروژه‌های میراثی و گردشگری استان فارس، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح دوشنبه با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد شیراز شد.

هدف اصلی این سفر، بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت نگهداری و معرفی دو مجموعه جهانی ارزشمند ایران، یعنی پاسارگاد و تخت‌جمشید و همچنین بررسی فرصت‌های توسعه گردشگری و حفاظت از اماکن تاریخی شهرستان ارسنجان عنوان شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با مسئولان محلی و کارشناسان، راهکارهای ارتقا مدیریت پایگاه‌های میراث جهانی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی استان فارس را مورد بررسی قرار خواهد داد.

