وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح دوشنبه با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد شیراز شد.
هدف اصلی این سفر، بازدید و ارزیابی میدانی وضعیت نگهداری و معرفی دو مجموعه جهانی ارزشمند ایران، یعنی پاسارگاد و تختجمشید و همچنین بررسی فرصتهای توسعه گردشگری و حفاظت از اماکن تاریخی شهرستان ارسنجان عنوان شده است.
وزیر میراثفرهنگی در جریان این بازدیدها، ضمن گفتوگو با مسئولان محلی و کارشناسان، راهکارهای ارتقا مدیریت پایگاههای میراث جهانی و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای گردشگری فرهنگی استان فارس را مورد بررسی قرار خواهد داد.
