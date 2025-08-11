استقرار ۵۰ موکب مردمی در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی زاهدان

محمود جوادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از گلزار مطهر شهدا زاهدان آغاز و تا کهف الشهدا ادامه دارد؛ که تقریباً مسافت این مسیر سه کیلومتر است.
تولیت آستان کهف الشهدا زاهدان افزود: در طول مسیر، بیش از ۵۰ موکب به زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمترسانی خواهند کرد.
جوادیان فر بیان کرد: مراسم ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه، همزمان با روز اربعین یعنی ۲۳ ماه، آغاز میشود. این یک مراسم مردمی است و علاوه بر پذیرایی، برنامههای فرهنگی هم برگزار خواهد شد.
وی گفت: پیشبینی شده که ۱۵ دستگاه مینیبوس برای جابهجایی این افراد در طول مسیر فعال باشد. همچنین مانند سالهای گذشته ویلچرهایی نیز آماده شده تا کسانی که توان پیادهروی ندارند بتوانند مسیر را طی کنند.
تولیت آستان کهف الشهدا تصریح کرد: با توجه به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشور ما، تصمیم گرفتیم امسال کار متفاوتی انجام دهیم؛ بخشی از مواکب به معرفی دستاوردها و موضوعات مرتبط با این جنگ اختصاص خواهد داشت، از جمله معرفی شهدای اقتدار و همچنین نمایش سامانه موشکی کشور.
ایشان بیان کرد: ما معتقدیم برگزاری مراسم اربعین میتواند زمینهساز ظهور امام زمان (عج) باشد. بنابراین هر اقدامی که بتوانیم انجام دهیم تا این مسیر را هموارتر کنیم، انجام خواهیم داد.
جوادیان فر گفت: مردم محله و منطقه ابوذر استقبال چشمگیری از مراسم راهپیمایی جاماندگان در این منطقه داشتهاند. حتی بسیاری از مردم بدون اینکه بهصورت رسمی موکب بزنند، هرچه در خانه دارند به مسیر میآورند؛ از یک لیوان آب گرفته تا ایستگاههای کوچک پذیرایی درب منزلشان.
وی در پایان افزود: طبق جلساتی که با مسئولین مواکب داشتهایم، قرار است امسال بیش از گذشته روی فعالیتهای فرهنگی تمرکز کنیم تا به سهم خود، در محله و منطقه، گامی برای زمینهسازی ظهور آقا امام زمان (عج) برداریم.
نظر شما