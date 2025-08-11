به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر گرجی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار، با تبریک این مناسبت، حرفه خبرنگاری را رسالت انبیا دانست و اظهار کرد: انبیا پیش از هر چیز، خبرآور واقعیت بی‌نهایت الهی بودند و پیامبری، پیش از معلمی، شغل خبررسانی از حقیقت است.

وی با اشاره به حساسیت و دقت حرفه خبرنگاری افزود: در قرآن کریم، خداوند به پیامبر خاتم (ص) هشدار می‌دهد که حتی یک خطا در رساندن پیام، جایز نیست. خبرنگار نیز مسئولیتی سنگین بر دوش دارد که می‌تواند هدایت یا انحراف افراد را رقم بزند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و خبرنگاران شهید در سراسر جهان، به ویژه شهدای رسانه در فلسطین و غزه، تصریح کرد: خبرنگاران بازوان توانمند خادمان جبهه حق و مدافعان مظلومان هستند و ما قدردان تلاش‌های آنان برای رساندن صدای مظلومیت به گوش جهان هستیم.

گرجی با بیان اینکه تبلیغ نیز ذاتاً پیوندی عمیق با خبر و خبررسانی دارد، گفت: ما و شما رسالتی مشترک داریم که بدون همدلی و هم‌افزایی به سرانجام نخواهد رسید. عهد من با خبرنگاران، صداقت، شفافیت و تلاش در حد توان برای همکاری است.

وی از خبرنگاران خواست همچون «چشم بینا و گوش شنوا» واقعیت‌های جامعه، انتقادات و پیشنهادات مردم را بدون تعارف منتقل کنند و افزود: اگر حتی نقد یا گلایه‌ای شنیدید، مستقیم به من منتقل کنید تا اصلاح انجام شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به ظرفیت بالای موکب‌های اربعین استان گفت: تا پیش از امسال، از نزدیک با این ظرفیت آشنا نبودم، اما دیدم موکب‌های همدان در سطحی فاخر و کریمانه از زائران و حتی مسافران پذیرایی می‌کنند. این افتخارات باید به‌درستی روایت شود و پیشنهاد من این است که خبرنگاران هر یک، مسئول روایت‌گری دو تا سه موکب باشند تا این فرهنگ نیک به کشور معرفی شود.

گرجی همچنین به برگزاری با شکوه‌تر مراسم «جاماندگان اربعین» در سال جاری اشاره کرد و بیان کرد: این مراسم در شأن نام همدان، عالمان، بزرگان، شهدا و شخصیت‌هایی چون شهید همدانی و دیگر مفاخر استان خواهد بود. بازتاب رسانه‌ای این رویداد بر عهده شما عزیزان است تا مردم مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیروزی در «جنگ روایت‌ها» مقدمه تحقق تمدن نوین اسلامی است، تصریح کرد: افسران خط مقدم این میدان، شما خبرنگاران هستید. دشمن در این میدان بیدار و فعال است و ما باید با اراده و عزم راسخ این مسیر نورانی را ادامه دهیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی همدان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه گفت: در مدت مسئولیتم، هیچ ترتیب و آدابی برای طرح پرسش و نقد از سوی شما وجود ندارد و خبرنگاران می‌توانند آزادانه دغدغه‌ها و مطالبات خود را بیان کنند.