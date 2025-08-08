به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان و حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، با صدور پیامی مشترک، ضمن گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و شهدای رسانه، از تلاش‌های متعهدانه خبرنگاران در مسیر آگاهی‌بخشی و توسعه استان تقدیر کردند.

متن پیام در زیر آمده است:

در روز پاسداشت مقام والای خبرنگار، فرصت را مغتنم می‌شماریم تا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و مجاهدانه بانوان و مردان فرهیخته‌ای تقدیر کنیم که با قلمی متعهد، نگاهی مسئولانه و انگیزه‌ای برخاسته از ایمان و وجدان، چراغ آگاهی را در جامعه برافروخته‌اند.

این روز، که به نام شهید والامقام محمود صارمی مزین است، یادآور عظمت رسالت خبرنگاری و جان‌فشانی کسانی است که در مسیر آگاهی‌بخشی، جان خویش را فدای حقیقت کردند. همچنین یاد و خاطره شهدای مظلوم رسانه، به‌ویژه خبرنگاران فداکاری که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان، با ایستادگی در برابر تحریف و تاریکی، به کاروان شهدای رسانه پیوستند، همواره گرامی و راهشان الهام‌بخش است.

بی‌تردید، ادامه این راه روشن بر دوش خبرنگارانی است که امروز نیز با همان ایمان و مسئولیت‌پذیری، در میدان روشنگری و تبیین حضور دارند. در استانی که «تدبیر، تلاش و توسعه» سه‌گانه راهبردی مسیر پیشرفت آن است، شما خبرنگاران گرامی پیشگامان بی‌ادعای این حرکت بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی استان هستید. تدبیر شما در روایت حقیقت، تلاش شما در روشنگری جامعه و نقش راهبردی شما در پیشبرد عدالت و توسعه، شایسته بالاترین تکریم‌ها است.

از ثبت لحظه‌به‌لحظه پروژه‌های تحول‌ساز تا بازتاب صادقانه دغدغه‌های مردمی، از پاسداری از امید تا انعکاس نقد منصفانه، بی‌گمان این حضور مؤثر و سازنده شماست که ضامن پویایی جامعه و تقویت همبستگی ملی است.

این‌جانبان بر این باوریم که خبرنگاران متعهد، همکاران صادق مسیر پیشرفت و مشاوران دلسوز برای حکمرانی مطلوب به‌شمار می‌آیند. از این‌رو، تقویت تعامل دولت و رسانه، صیانت از کرامت حرفه‌ای خبرنگاران و فراهم‌سازی زمینه نقد عالمانه و پرسشگری سالم را ضرورتی بنیادین برای توسعه همه‌جانبه استان می‌دانیم.

چنان‌که ایمان داریم: «رسانه‌های مسئول، آگاه و آزاد، ستون‌های محکم مردم‌سالاری دینی و خدمت‌رسانی عادلانه‌اند.»

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به جامعه فرهیخته رسانه‌ای، از خداوند متعال، توفیق، سلامت و عزت روزافزون خبرنگاران عزیز و خانواده‌های معزز ایشان را مسئلت می‌کنیم.