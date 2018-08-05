خبرنگاران امیدآفرینی در جامعه و عمل متعهدانه را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی ظهر یکشنبه در دیدار اهالی رسانه همدان بابیان اینکه خبرنگاری و نویسندگی از مقدسترین شغلها است اما آسیب و خطر آن نیز بزرگ و شرایط فعالیت در آن سخت است، گفت: خبررسانی به موقع نقشی حیاتی در جامعه دارد.
وی با بیان اینکه گاهی اگر خبری به موقع اطلاعرسانی نشود فاجعه رخ میدهد، عنوان کرد: خبرنگاری حرفه ای حساس است و جان صدها نفر را نجات میدهد و با ذهن و روان یک اجتماع سروکار دارد.
آیت الله محمدی خطاب به خبرنگاران بابیان اینکه از شما خبرنگاران خواهش میکنم نیت را ۱۰۰ درصد خالص نگاه دارید و برای خدا کار کنید نه برای خوشایند بنده خدا، عنوان کرد: بازار قلم اگر در راستای رضایت خدا باشد غوغا میکند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه تلاش نکنید فقط حرف های این عالم را برسانید بلکه از خبرهای آن دنیا هم بگویید، گفت: خبرهای دنیا روزمرگی است اما خبرها را بر اساس حب و بغض ننویسید.
آیتالله محمدی با بیان اینکه برخی روزنامهها پادوی بیگانه شده و ذهن مردم را بدبین میکنند خواستار امیدآفرینی در جامعه و عمل متعهدانه از سوی رسانهها شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این نشست گفت: خبرنگاران نقش مهمی در ایجاد پل ارتباطی بین مسئولان و مردم دارند.
علیرضا درویشنژاد عنوان کرد: جامعهای که فضای رسانهای مردهای داشته باشد به عقب بازمیگردد و به همان نسبت، پویایی و نشاط جامعه خبری و خبرنگار جامعه را پویا میکند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات همدان نیز عنوان کرد: استان همدان دارای ۱۲۰ رسانه فعال است که از این تعداد ۷۰ نشریه مکتوب هستند و علاوه بر آن ۳ روزنامه فعال در استان وجود دارد که یکی از آنها به صورت منطقهای چاپ میشود.
مجید ملکیان گفت: اخلاق حرفهای سرلوحه کار رسانههای استان بوده به طوری که در سالهای اخیر شکایت خاصی از رسانهها نداشتیم.
