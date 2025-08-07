پیام تبریک حجت الاسلام موسی پور به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبرنگاری متعهدانه و انتقال پیام مومنانه و پیام رسانی صادقانه، کاری از جنس انبیا و پیامبران است. هفدهم مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز گرامیداشت خبرنگار، فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه والای دانش‌محور، فرهنگ‌ساز و هویت‌آفرین شما خبرنگاران در منظومه رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است که فراتر از انتقال خبر، به مهندسی افکار عمومی و تبیین عقلانی تحولات ملی و جهانی می‌پردازید.

رسانه و خبرنگار متعهد در بستر این منظومه، راوی صادق و دقیق رویدادها و حافظ امانت‌های تاریخی ملت و پدیدآورنده روایت‌های پایدار برای حافظه جمعی و عرصه‌ای برای بازتولید معنا، تقویت هویت دینی و ملی و استحکام‌بخشی به انسجام اجتماعی است و در شرایطی که رسانه‌های نظام سلطه به تحریف حقیقت، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و تولید روایت‌های ساختگی برای مهندسی افکار عمومی جهانی بر علیه انقلاب اسلامی می‌پردازند، نقش شما خبرنگاران متعهد و حقیقت‌جو بیش از پیش برجسته و حیاتی است. شما سنگربانان آگاه و بصیر، سدی استوار در برابر موج تحریف و فریب رسانه‌ای ایجاد و با ثبت و انتشار روایت‌های اصیل، به صیانت از حقیقت در عرصه ملی و بین‌المللی یاری می‌رسانید همانطور که در دفاع مقدس دوازده روزه اخیر رسالت پیام رسانی آگاهانه و شجاعانه خود را به خوبی ایفا کردید و بخصوص رسانه ملی نقش تاریخی خود را شناخت و سربلند این آزمون بزرگ شد.

اینجانب، ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه خبر و رسانه، از درگاه خداوند متعال برای شما عزیزان، سلامت، موفقیت روزافزون و توفیق در تداوم مسیر حقیقت‌جویی و حقیقت‌نگاری را مسألت و با اذعان به اهمیت نقش‌آفرینی خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان در انعکاس هوشمندانه و دقیق مناسک ملی، مذهبی و انقلابی، این تلاش‌های ارزشمند را بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند صیانت از میراث معنوی جامعه دانسته و بر تداوم این همکاری ارزشمند تأکید می‌نمایم.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی