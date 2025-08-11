  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

۱۰ مرکز «مثبت زندگی» در شهرستان شادگان فعالیت می کنند

اهواز - سرپرست اداره بهزیستی شادگان گفت: ۱۰ مرکز «مثبت زندگی» در سطح شهرستان با هدف تسهیل خدمات دهی در محلات و دسترسی آسانتر مددجویان در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مردی زاده ظهر دوشنبه در نشست با مشاوران و مسئولان مراکز مثبت زندگی در شادگان اظهار کرد: در زمینه ارتقای کیفیت خدمات رسانی و سلامت اجتماعی برای خانواده‌ها، ۱۰ مرکز مثبت زندگی در مناطق مختلف شهرستان شادگان فعالیت می‌کنند.

وی برای مراکز مثبت زندگی نقش‌هایی در بخش درون سازمانی شامل خدمات مددکاری، توانمند سازی برای افراد تحت پوشش، خدمات پیشگیری، جلب مشارکت و…، برشمرد و افزود: در بخش برون سازمانی از این مراکز برای شناسایی خیرین محلی، مردمی سازی جلب مشارکت‌ها و…، استفاده می‌شود.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان ادامه داد: از محاسن ارزنده این مراکز جلوگیری از تردد و کاهش مسیر مددجو و دسترسی آسان به خدمات سازمان بهزیستی و آشنایی تخصصی مددکار از وضعیت مددجو مورد نظر خود می‌باشد.

مردی زاده در خاتمه گفت: مسئولان مراکز مثبت زندگی باید اهتمام ویژه نسبت به تعامل با مردم داشته باشند تا فعالیت‌های خود را برای عموم مردم روشن کنند.

