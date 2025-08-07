۱۴ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی شادگان هستند

سید حسین مردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره بهزیستی شهرستان شادگان به بیش از چهارده هزار و ۶۰۰ نفر خدمت رسانی می‌کند.

وی افزود: بهزیستی تلاش دارد تا از ظرفیت خیرین برای گسترش و توسعه خدمات خود به افراد تحت پوشش استفاده کند.

مردی زاده ادامه داد: در مجموع بهزیستی در حوزه‌های توانبخشی، امور اجتماعی، پیشگیری و حوزه مشارکت‌های مردمی به افراد تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد و اورژانس اجتماعی در زمینه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری نیز فعال است.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان در خاتمه گفت: معلولان، زنان سرپرست خانوار و ایتام از جمله افرادی هستند که از خدمات اداره بهزیستی شهرستان شادگان در حوزه‌های مختلف نظیر حوزه توانبخشی و حمایت‌های مستمر و غیر مستمر بهره مند شده اند.