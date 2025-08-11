  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

توصیه‌های پلیس فتا خوزستان به زائران اربعین حسینی

توصیه‌های پلیس فتا خوزستان به زائران اربعین حسینی

اهواز - رئیس پلیس فتا خوزستان در خصوص کلاهبرداری‌های سایبری در ایام اربعین حسینی به زائران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و اوج‌گیری سفرهای زیارتی به کربلای معلی، شاهد افزایش فعالیت شیادان و کلاهبرداران اینترنتی هستیم.

وی افزود: زائران عزیز هرگونه ثبت‌نام، خرید ارز یا دریافت خدمات مرتبط با اربعین را صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی و مورد تأیید سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی و کاروان‌های مجاز و دارای مجوز انجام دهید.

این مقام انتظامی به خریدهای حضوری در پایانه‌های مرزی اشاره داشت و بیان کرد: شیادان سایبری با استفاده از دستگاه‌های اسکیمر در پوشش فروشندگان سیار، اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت‌های بانکی هموطنان و برداشت غیرمجاز از حساب‌ها می‌کنند. شهروندان از ارائه رمز کارت بانکی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت نیاز به پرداخت، شخصاً عملیات کارت‌کشیدن و ورود رمز را انجام دهند.

سرهنگ حسینی در پایان توصیه کرد: زائران اربعین حسینی با رعایت نکات امنیتی و افزایش هوشیاری، می‌توانند مانع از تحقق اهداف شوم کلاهبرداران شوند و سفری ایمن و به‌یادماندنی را تجربه کنند.

کد خبر 6557461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها