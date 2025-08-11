به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و اوجگیری سفرهای زیارتی به کربلای معلی، شاهد افزایش فعالیت شیادان و کلاهبرداران اینترنتی هستیم.
وی افزود: زائران عزیز هرگونه ثبتنام، خرید ارز یا دریافت خدمات مرتبط با اربعین را صرفاً از طریق سامانههای رسمی و مورد تأیید سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی و کاروانهای مجاز و دارای مجوز انجام دهید.
این مقام انتظامی به خریدهای حضوری در پایانههای مرزی اشاره داشت و بیان کرد: شیادان سایبری با استفاده از دستگاههای اسکیمر در پوشش فروشندگان سیار، اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارتهای بانکی هموطنان و برداشت غیرمجاز از حسابها میکنند. شهروندان از ارائه رمز کارت بانکی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت نیاز به پرداخت، شخصاً عملیات کارتکشیدن و ورود رمز را انجام دهند.
سرهنگ حسینی در پایان توصیه کرد: زائران اربعین حسینی با رعایت نکات امنیتی و افزایش هوشیاری، میتوانند مانع از تحقق اهداف شوم کلاهبرداران شوند و سفری ایمن و بهیادماندنی را تجربه کنند.
نظر شما