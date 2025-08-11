 آلمان خواستار مجازات عاملان حمله به خبرنگاران در غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان امروز دوشنبه در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران در غزه اعلام کرد: قتل عمدی ۶ خبرنگار در غزه، حادثه‌ای جدی و بسیار نگران‌کننده است.

وزارت امور خارجه آلمان همچنین هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه را به شدت محکوم و بر لزوم انجام تحقیق جامع و شفاف در این حادثه تاکید کرد.

برلین همچنین در این بیانیه خواستار مجازات مسئولان حمله به خبرنگاران در غزه شده است.

دیشب در پی حمله به چادر خبرنگاران در نزدیکی بیمارستان شفا در نوار غزه، ۲ تن از خبرنگاران و ۲ تن از عکاسان شبکه الجزیره و همچنین تعداد دیگری از خبرنگاران به شهادت رسیدند.

با این حمله، تعداد خبرنگاران شهیدی که توسط اشغالگران در طول نسل‌کشی کشته شده‌اند، به ۲۳۷ تن افزایش یافت.