۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

واکنش «دیده‌بان حقوق بشر» و «عفو بین الملل» به کشتار خبرنگاران در غزه

«دیده‌بان حقوق بشر» تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی کاملا به جان غیرنظامیان در نوار غزه بی‌اعتناست و «عفو بین الملل» کشتار خبرنگاران توسط اسرئیل در غزه را در تاریخ معاصر بی‌سابقه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دیده بان حقوق بشر تأکید کرد قتل بی‌رحمانه «انس شریف»، «محمد قریقع» و دیگر خبرنگاران در نوار غزه نشانه خطر بزرگی است که خبرنگاران فلسطینی با آن مواجه هستند.

این سازمان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت کشتار خبرنگاران در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی هشدار داد که ارتش اسرائیل کاملاً به جان غیرنظامیان در نوار غزه بی‌اعتنایی می‌کند.

سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرد: ما به شدت قتل عمدی خبرنگاران در حمله هوایی اسرائیل به چادر خبرنگاران در شهر غزه را محکوم و تأکید می‌کنیم که هیچ درگیری در تاریخ معاصر به اندازه نسل کشی اسرائیل در غزه باعث مرگ تعداد زیادی از خبرنگاران نشده است.

این نهاد بین المللی خاطرنشان کرد: باید تحقیقات مستقل و بیطرفانه‌ای درباره قتل خبرنگاران فلسطینی انجام شود تا عدالت برقرار شود و خانواده‌های آنها غرامت بگیرند.

سازمان عفو بین الملل تأکید کرد که همه کشورها باید فوراً برای پایان دادن به نسل کشی که اسرائیل مرتکب می‌شود، اقدام کنند.

«أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره «ابراهیم ظاهر» (تصویربردار)، «مؤمن علیوه» (تصویربردار)، «محمد نوفل» (دستیار تصویر بردار) و «محمد الخالدی» در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در محوطه بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

