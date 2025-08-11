  1. بین الملل
«بدون شرح»؛ کاریکاتور تلخ نشریه ایتالیایی در واکنش به گرسنگان غزه+ عکس

یک نشریه ایتالیایی با انتشار کاریکاتوری تلخ به نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی و واکنش منفعلانه جامعه بین‌الملل در قبال گرسنگی کودکان در این باریکه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه ایتالیایی L'antidiplomatico با انتشار کاریکاتوری تلخ به شرایط فلسطینیان در نوار غزه و استفاده رژیم صهیونیستی از غذا به عنوان سلاح، واکنش نشان داد.

این نشریه با انتشار کاریکاتور زیر نوشت: «تصویری گویاتر از این وجود ندارد

وزارت بهداشت غزه دیروز اعلام کرد که تعداد شهدای گرسنگی در غزه به ۲۱۷ نفر از جمله ۱۰۰ کودک افزایش یافته است. این در حالی است که سیستم بهداشتی غزه تقریباً به طور کامل فروپاشیده و کمبود شدید غذا و دارو وجود دارد و هشدارهایی درباره تشدید قحطی و بیماری‌ها در این منطقه داده شده است.

این وزارتخانه توضیح داد که بیمارستان‌های نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته، شهادت ۵ نفر از جمله دو کودک را در نتیجه گرسنگی ثبت کرده‌اند.

منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت در غزه گفت که اشغالگران در تعامل با نوار غزه از گرسنگی دادن به مهندسی قحطی روی آورده‌اند. وی افزود کمک‌هایی که در روزهای گذشته به نوار غزه رسیده، کمتر از ۵ درصد نیازهای آن است.

