  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

تشییع باشکوه خبرنگاری که تا زمان ترور میدان را ترک نکرد+فیلم

تشییع باشکوه خبرنگاری که تا زمان ترور میدان را ترک نکرد+فیلم

پیکر شهید انس الشریف خبرنگار الجزیره که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در غزه به شهادت رسید، تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری شهاب، پیکر خبرنگاری که تا زمان ترورش، در کنار گرسنگان ماند و صدای مردم در زمان قحطی وجنگ بود، تشییع شد.

پیکر شهید انس الشریف خبرنگار الجزیره که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در غزه به شهادت رسید، تشییع شد.

گفتنی است که محمد قریقع و أنس الشریف دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.

در پی این حمله همچنین دو عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.

پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های جهان برای پوشش رسانه‌ای تبدیل شد.

خبرنگاران به عنوان یک فلسطینی ساکن غزه و شاغل در حرفه‌ای خطرناک، در خونین‌ترین دوره به سر می‌برند. پوشش اخبار و درگیری به دلیل قطعی اینترنت و برق، برای آن‌ها به چالش بزرگی تبدیل شده است و در نهایت به شیوه‌ای سیستماتیک به صورت عمدی از سوی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار می‌گیرند تا واقعیت جنایات پاکسازی قومی اشغالگران صهیونیستی توسط اصحاب رسانه منتشر نشود.

از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته، ۲۳۵ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در غزه، کرانه باختری و قدس به شهادت رسیده‌اند.

کد خبر 6557637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها