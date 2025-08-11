تشییع باشکوه خبرنگاری که تا زمان ترور میدان را ترک نکرد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری شهاب، پیکر خبرنگاری که تا زمان ترورش، در کنار گرسنگان ماند و صدای مردم در زمان قحطی وجنگ بود، تشییع شد.
پیکر شهید انس الشریف خبرنگار الجزیره که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در غزه به شهادت رسید، تشییع شد.
گفتنی است که محمد قریقع و أنس الشریف دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.
در پی این حمله همچنین دو عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.
پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناکترین مکانهای جهان برای پوشش رسانهای تبدیل شد.
خبرنگاران به عنوان یک فلسطینی ساکن غزه و شاغل در حرفهای خطرناک، در خونینترین دوره به سر میبرند. پوشش اخبار و درگیری به دلیل قطعی اینترنت و برق، برای آنها به چالش بزرگی تبدیل شده است و در نهایت به شیوهای سیستماتیک به صورت عمدی از سوی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار میگیرند تا واقعیت جنایات پاکسازی قومی اشغالگران صهیونیستی توسط اصحاب رسانه منتشر نشود.
از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته، ۲۳۵ خبرنگار و فعال رسانهای در غزه، کرانه باختری و قدس به شهادت رسیدهاند.
