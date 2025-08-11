به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد که «کر استارمر» از حمله دوباره به خبرنگاران در غزه عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس در این خصوص ادعا شده است: لندن خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل انس الشریف و همکارانش است. اسرائیل باید تضمین کند که روزنامه‌نگاران می‌توانند با خیال راحت و بدون ترس کار کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش از این بارها نقش انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی در حمایت عملی از صهیونیست‌ها در جنگ غزه فاش شده است. در همین رابطه روزنامه انگلیسی گاردین پیشتر اعلام کرده بود که شرکت موشکی اروپایی MBDA قطعات بمبی را به تل آویو می‌فروشد که در حملاتی که منجر به کشته شدن حداقل ۱۰۰ کودک در نوار غزه شد، استفاده شده است.

این روزنامه خاطر نشان کرد که موشک‌های این شرکت در ۲۴ حادثه تأیید شده بین ژانویه تا مه ۲۰۲۴ مورد استفاده قرار گرفته و ۵۰۰ نفر را در غزه کشته است.