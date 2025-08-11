قالیباف: مسیر «انس الشریف» ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ماشین کشتار نازی‌های قرن بیست‌ویکم همچنان به نسل‌کشی و جنایت‌های خود ادامه می‌دهد. آن‌ها حقیقت‌گویانی مانند «انس الشریف» و دیگر خبرنگاران را ترور می‌کنند تا صداها را خاموش کنند اما حقیقت روشن‌تر می‌درخشد.

همان‌طور که انس در وصیت‌نامه‌اش نوشت «اجازه ندهید زنجیرها شما را خاموش کنند و مرزها شما را بازدارند»، مسیر انس ادامه دارد و خشم و آگاهی جهانی، ماشین کشتار صهیونیستی را در هم خواهد شکست.»

گفتنی است، رئیس مجلس در این مطلب تصویری از شهید «انس الشریف» به همراه دو فرزندش منتشر و از دو هشتگ «نازی‌های قرن بیست‌ویکم» و «نسل‌کشی غزه» استفاده کرد.