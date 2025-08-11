پیام تبریک استاندارآذربایجان شرقی به مناسبت قهرمانی تیم فوتبال تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
قهرمانی غرورآفرین تیم فوتبال تراکتور در رقابتهای سوپرجام ایران را به مردم شریف آذربایجان، هواداران پرشور، بازیکنان، کادر فنی و مدیریت این باشگاه تبریک و تهنیت می گویم.
این افتخار بزرگ، نتیجه تلاش، همدلی و غیرت مثالزدنی بازیکنان و کادر فنی و همچنین حمایت بیدریغ هوادارانی است که همواره با عشق و وفاداری در کنار تیم محبوب خود ایستادهاند.
بیشک، این پیروزی نهتنها افتخاری برای ورزش استان، بلکه نمادی از توانمندی و ظرفیت بالای جوانان این خطه در عرصههای ملی و بینالمللی است که میتواند الگویی الهامبخش برای نسلهای آینده باشد.
امیدوارم این موفقیت ارزشمند، آغازی برای درخششهای پیاپی و سربلندیهای بیشتر فوتبال آذربایجان در میادین ملی و بینالمللی باشد.
بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی
