خلاصه بازی سوپرجام فوتبال تراکتور و استقلال

تبریز- تیم فوتبال تراکتور در بازی سوپرجام و یک هفته قبل از شروع لیگ برتر موفق شد با حساب ۲ بر ۱ استقلال را شکست دهد.
