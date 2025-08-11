  1. استانها
خلاصه بازی سوپرجام فوتبال تراکتور و استقلال

تبریز- تیم فوتبال تراکتور در بازی سوپرجام و یک هفته قبل از شروع لیگ برتر موفق شد با حساب ۲ بر ۱ استقلال را شکست دهد.

