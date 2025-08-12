آذربایجان شرقی پیشگام در ایجاد ساختارهای مشارکتی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین کانون تشکلهای گردشگری کشور تأکید کرد: ما نگاه امنیتی به توسعه گردشگری را عامل بازدارنده میدانیم. خوشبختانه با همکاری شورای تأمین استان، مانع از ایجاد چنین فضایی شدهایم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در گردشگری طبیعی، فرهنگی و مذهبی، این کانون را بازوی مشورتی مدیریت استان خواند و افزود: اثربخشی این نهاد زمانی محقق میشود که مسائل به صورت کارشناسی بررسی و راهکارهای عملی ارائه شود.
استاندار با اشاره به چالشهای پیشرو از جمله بحران آب و انرژی گفت: خدمت واقعی در همین شرایط سخت معنا پیدا میکند. صنعت گردشگری به عنوان محرک توسعه پایدار میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
سرمست با اشاره به رویدادهای اخیر استان افزود: مدیریت هوشمندانه جشن قهرمانی تراکتور و حضور مسئولان در رویدادهای فرهنگی، نشاندهنده نگاهی متعادل به شاخصهای فرهنگی آذربایجان است.
وی از برنامهریزی برای برگزاری کنگره بینالمللی استاد شهریار خبر داد و تأکید کرد: تغییر الگوهای ذهنی نیازمند زمان، آموزش و استفاده از ظرفیت نخبگان است. ما آماده شنیدن دغدغههای فعالان گردشگری هستیم.
گفتنی است این کانون متشکل از ۶ انجمن تخصصی گردشگری است و قرار است به عنوان مرکزی برای هماهنگی و پیشنهاد راهکارهای توسعه این صنعت در استان فعالیت کند.
