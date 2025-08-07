به گزارش خبرگزاری، ساعاتی پس از اعلام رسمی باشگاه سپاهان درباره جذب ریکاردو الوز با قراردادی دو ساله، باشگاه تراکتور روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مفصل، این انتقال را «تخلف آشکار» خواند و از ثبت شکایت رسمی خود در فیفا خبر داد.

ادعای قرارداد معتبر تراکتور

سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل تراکتور، در واکنش به این موضوع تأکید کرد: الوز تحت قرارداد رسمی ۳ ساله با تراکتور است و تمام مراحل قانونی از جمله پیش‌پرداخت و تهیه بلیط برای حضور در تمرینات را انجام داده‌ایم. وی افزود که این باشگاه پنج بار به الوز اخطار رسمی داده و نهایتاً پس از انتشار پست اینستاگرامی بازیکن، در ۲۸ جولای شکایت ۳۰ صفحه‌ای به همراه ۶۰ صفحه مستندات را به فیفا ارسال کرده است.

شکایت علیه سپاهان به عنوان «طرف دوم»

مظفری‌زاده با اشاره به ثبت شکایت جداگانه علیه سپاهان در فیفا، هشدار داد: هر قرارداد خارجی معتبر است و رسیدگی به آن در فیفا انجام می‌شود، نه در نهادهای داخلی. ما با تیم وکلای بین‌المللی این پرونده را پیگیری می‌کنیم تا چنین رفتارهایی در فوتبال ایران تکرار نشود.

اشاره به هشدارهای مالک تراکتور

وی همچنین به اظهارات قبلی مالک باشگاه تراکتور اشاره کرد و گفت: امروز صحبت‌های برخی افراد نشان داد که ارتباطات پشت‌پرده با بازیکن داشته‌اند و این موضوع چهره واقعی آن‌ها را آشکار کرد.

تراکتور با تأکید بر عدم کوتاه‌آیی از حقوق هواداران، اعلام کرد که این پرونده را تا احقاق حق نهایی پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، سپاهان هنوز به ادعاهای تراکتور پاسخی نداده است.

شایان ذکر است اتاق حل اختلاف فیفا باید درباره اعتبار قرارداد الوز با تراکتور و نقش سپاهان در این انتقال تصمیم‌گیری کند. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند نقل‌وانتقالات آینده در لیگ ایران داشته باشد.