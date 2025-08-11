به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح احمدی عصر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار داشت: به دلیل کاهش چشمگیر بارندگیها در سالهای اخیر، کشور نیاز مبرمی به تغییر و تطبیق روشهای کشاورزی دارد.
وی با اشاره به ضرورت انتقال کشت سبزی و صیفی به گلخانهها، افزود: این اقدام راهبردی، کلید بهینهسازی منابع آبی، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی است.
احمدی گفت: از یک میلیون هکتار اراضی زیر کشت محصولات زراعی در ایران، تنها پنج هزار هکتار به صورت آبی کشت میشود و مابقی دیم است که این امر نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در الگوهای کشت کنونی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: دولت از طرح تغییر الگوی کشت حمایت کامل میکند و استانداران مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند که این موضوع اهمیت ملی این اصلاحات را نشان میدهد.
وی با اشاره به برنامههای جهاد کشاورزی در این حوزه، افزود: توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار، ترویج آبیاری قطرهای در باغات و افزایش کشت محصولات کمآببر از جمله اقدامات در دست اجراست.
احمدی در پایان تاکید کرد: با توجه به کمآبی و تغییرات اقلیمی، اجرای فراگیر الگوهای کشت جدید برای تضمین آینده کشاورزی کشور ضروری است.
