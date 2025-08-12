  1. استانها
دادستان گناباد در حادثه تصادف جان خود را از دست داد

دادستان گناباد در حادثه تصادف جان خود را از دست داد

مشهد - فرماندار گناباد گفت:‌ هویت چهار کشته تصادف بزرگراه شهید شوشتری مشهد مشخص و معلوم شد که حجت الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب گناباد به همراه خانواده جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارعی اظهار کرد: هویت چهار کشته تصادف صبح سه شنبه بزرگراه شهید شوشتری مشخص و معلوم شده است که حجت الاسلام حسن علیزاده دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش بر اثر این حادثه تصادف جان خود را از دست داده اند.

محمد زارعی هدک بیان کرد: دادستان عمومی و انقلاب گناباد هنگام عزیمت از مشهد به سمت گناباد بر اثر سانحه رانندگی در بزرگراه شهید شوشتری محدوده شهر ملک آباد از توابع شهرستان مشهد به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش فوت کرد.

وی با تسلیت فوت دادستان عمومی و انقلاب گناباد ادامه داد: برنامه‌ها و آئین ترحیم دادستان این شهرستان متعاقب امر اطلاع رسانی می‌شود.

گفتنی است؛ مرحوم حجت الاسلام حسن علیزاده هفتم مردادماه سال جاری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب گناباد معرفی شده بود.

