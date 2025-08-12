  1. استانها
تصادف در محور نیشابور به مشهد منجر به ۴ کشته و ۲ مصدوم شد

مشهد - مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف کامیون و یک دستگاه خودروی سواری در محور نیشابور به مشهد چهار کشته و ۲ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: صبح سه شنبه حادثه تصادف کامیون و یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور نیشابور- مشهد رخ داد، چهار کشته و ۲ مجروح برجا گذاشت.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این حادثه ساعت چهار و ۲۵ دقیقه صبح امروز در محور نیشابور به مشهد، ۱۰ کیلومتر بعد از عوارضی رخ داد.

وی بیان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

علیشاهی ادامه داد: تمامی مصدومان به بیمارستان ولایت مشهد منتقل شدند.

