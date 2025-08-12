  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۶

مدیرکل صمت گیلان:

۲۰ واحد صنعتی در گیلان همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد

آستانه اشرفیه- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه ۲۰ واحد صنعتی جدید همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد، گفت: توانمندسازی صنایع کوچک گیلان مستلزم تشکیل خوشه‌های صنعتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی آستانه اشرفیه به مناسبت «روز ملی حمایت از صنایع کوچک» اظهار کرد: ۹۰ درصد صنایع و کارخانجات مستقر در گیلان، کوچک و متوسط هستند.

وی با تبریک روز ملی حمایت از صنایع کوچک به همه صاحبان صنایع و تولید کنندگان مورد بازدید گفت: خلق ارزش در زنجیره تولید مهم است نه لزوماً سایر بنگاه اقتصادی لذا تبدیل ایده و خلاقیت به ثروت و فرصت در صنایع کوچک به مراتب سریع‌تر از صنایع بزرگ است.

پورحیدری با بیان اینکه تکامل زنجیره تولید، نیازمند حمایت از صنایع کوچک و متوسط است اضافه نمود: برای رفع چالش‌های اداری تولیدکنندگان؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را داریم و برای حمایت مالی از صنایع با کارگروه رونق تولید و تبصره ۱۸ در قانون پیش بینی شده است که جلسات آن با حمایت و هدایت استاندار پرتلاش به صورت مرتب برگزار می‌شوند.

مدیرکل صمت گیلان تاب آوری صنایع کوچک در شرایط سخت اقتصادی را قابل تحسین دانست و گفت: با همه مشقت‌های ناترازی انرژی و انقباض ارزی؛ شکر خدا هم اکنون ۲۰ واحد صنعتی جدید در استان برای هفته دولت آماده افتتاح رسمی هستند و ما هم با تمام ظرفیت امکانات و منابع موجود در خدمت آنها هستیم.

این مسئول توانمندسازی و کاهش ریسک صنایع کوچک گیلان را مستلزم تشکیل خوشه‌های صنعتی دانست و افزود: افزایش بهره وری و توان رقابتی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و برندسازی؛ کاستن شکنندگی در نوسانات اقتصادی، مهمترین مزیت تشکیل خوشه‌های صنعتی هست که تاکنون مغفول واقع شده است.

