سرمایه گذاری ۱۶ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومانی در حوزه طرح های صنعتی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور اظهار کرد: خبرنگاران در حوزه تولید و اقتصاد نقش مؤثری دارند که از همراهی و همدلی رسانه‌ها در مسیر توسعه صنعتی استان قدردانی می‌کنم.

پورحیدری با بیان اینکه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در گرو تقویت تولید و همراهی رسانه‌ها است، افزود: رسانه‌ها در استان گیلان یار و یاور تولید بوده‌اند و در بسیاری از موارد خبرنگاران با دلسوزی و دقت مشکلات را به ما گوشزد کرده‌اند و در کنار مدیران نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کرده‌اند.

تولید؛ محور اصلی توسعه استان

وی با اشاره به چالش‌های حوزه تولید گفت: در شرایطی که ناترازی انرژی و مسائل ارزی تولید را در کشور با مشکل مواجه کرده استان گیلان با تدبیر نماینده عالی دولت و همراهی مدیران، توانسته روزهای تعطیلی تولید را به حداقل برساند.

پورحیدری افزود: در سال جاری چهار کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده که ۹۹ درصد مصوبات آن اجرایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعامل با بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه همچنان ادامه دارد، گفت: با وجود فشارها، کمترین مشکلات را در سطح استان داریم.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در همان روزهای بحرانی اتاق تنظیم بازار استان به ریاست استاندار از ساعت ۷ صبح تا نیمه‌شب فعال بود و با تدابیر اتخاذ شده فروشگاه‌ها و انبارهای کالاهای استراتژیک کاملاً پر بودند و استان گیلان جزو پنج استان برتر در خدمات‌رسانی قرار گرفت.

پورحیدری ادامه داد: با وجود ورود چهار میلیون مسافر به استان گیلان در ایران جنگ ۱۲ روزه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی گزارش نشد که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران و همراهی رسانه‌ها بود.

وی با ارائه آمار صادرات استان گفت: در چهار ماه نخست سال ۵۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۸ میلیون دلار صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۲۸ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد رشد داشته است.

مدیر کل صمت گیلان همچنین از کاهش واردات خبر داد: و گفت: واردات استان گیلان در همین مدت ۴۴۵ هزار تُن به ارزش ۴۵۸ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال گذشته واردات از نظر وزن ۴۴ درصد و از نظر ارزش ۶ درصد کاهش داشته است.

پورحیدری با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: در هفته دولت امسال ۲۰ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱,۲۱۶ میلیارد تومان و ایجاد ۳۷۷ فرصت شغلی افتتاح خواهد شد، همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه طرح‌های صنعتی انجام شده که پیش بینی می‌شود در صورت اتمام این طرح‌ها به اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر منجر شود.

وی همچنین از نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی حوزه اوراسیا و خلیج فارس خبر داد و افزود: با صدور ۲۸ جواز تأسیس جدید زمینه اشتغال برای ۵۶۰ نفر فراهم شده است و این نشست‌ها مسیر دسترسی به بازارهای هدف را هموارتر خواهد کرد.

پورحیدری در پایان با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار و تنظیم قیمت‌ها گفت: تمام تلاش ما این است که با تقویت صنایع، توسعه صادرات و حمایت از تولیدکنندگان مسیر رشد اقتصادی استان را هموار کنیم.

سرمایه گذاری یک‌هزار و ۶۳۸ میلیارد تومانی در گیلان

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند و همراهی آن‌ها ضامن موفقیت ما خواهد بود با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات از برنامه‌های راهبردی استان برای تحقق شعار سال و تقویت زیرساخت‌های تولید خبر داد.

پورحیدری با اشاره به فشارهای اقتصادی و تهدیدات اخیر گفت: با وجود چالش‌های متعدد استان گیلان با جدیت پیگیر اجرای ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری است که در ابتدای سال طراحی شده بود.

وی از برگزاری دو نشست مهم بین‌المللی خبر داد و گفت: نخستین نشست با رایزن‌های اقتصادی حوزه اوراسیا برای نخستین بار در کشور توسط استان گیلان برگزار شد و نشست آتی با رایزن‌های بازرگانی حوزه خلیج فارس نیز با هدف آشنایی تجار و بازرگانان استان با بازارهای هدف منطقه‌ای برگزار خواهد شد.

مدیرکل صمت گیلان مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان تاکنون را قابل توجه دانست و گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه بهره پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادره در طول پنج ماهه نخست سال سطح استان انجام شده که زمینه اشتغال برای ۷۰۰ نفر را فراهم کرده است و امیدواریم تا پایان سال شاهد توسعه بیشتر و پیشرفت جدی در حوزه تولید و صنعت گیلان باشیم.