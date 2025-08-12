  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

منابع فلسطینی: آتش‌بس نزدیک است؛ احتمال ورود ارتش مصر به غزه

محافل رسانه‌ای فلسطین از احتمال عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه در چارچوب توافق آتش بس و ورود نیروهای ارتش مصر به این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری معای فلسطین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که توافق آتش بس در غزه به زودی محقق می‌شود و قرار است ارتش رژیم صهیونیستی از این باریکه عقب نشینی کرده و ارتش مصر وارد این منطقه شود.

این منبع اضافه کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی از یک توافق فراگیر برای پایان دادن به جنگ در غزه خبر می‌دهد.

ترامپ در حالی تلاش می‌کند خود را عامل صلح در غزه نشان دهد که به صورت علنی و غیر علنی از جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی مردم فلسطین حمایت می‌کند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داده است که تلاش‌هایی پشت پرده برای تعیین سمیر حلیله یک تاجر فلسطینی به عنوان حاکم نوار غزه در جریان است.

