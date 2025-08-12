به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر گفت که یک کمیته فلسطینی متشکل از ۱۵ شخصیت تکنوکرات غزه را اداره خواهند کرد و این امر تحت نظارت تشکیلات خودگردان فلسطین صورت خواهد گرفت.
وی افزود: این کمیته فلسطینی برای یک دوره موقت ۶ ماهه اداره امور غزه را بر عهده خواهد گرفت.
عبدالعاطی اظهار داشت که تفاهمات صورت گرفته بر یک ساز و کار انتقالی موقت در چارچوب تشکیلات خودگردان فلسطین مبتنی است و قاهره با قطر و آمریکا برای احیای آتشبس ۶۰ روزه در غزه به عنوان بخشی از تلاشها برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس همکاری میکند.
وزیر امور خارجه مصر گفت که کشورش در حال حاضر با همکاری کامل قطر و ایالات متحده، تلاش زیادی برای تضمین اجرای توافق بر سر این پیشنهاد انجام میدهد و هدف اصلی، بازگشت به پیشنهاد اولیه، یعنی آتشبس ۶۰ روزه، با آزادی برخی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و ورود بدون مانع و بدون قید و شرط کمکهای بشردوستانه و پزشکی به غزه است.
عبدالعاطی ضمن انتقاد شدید از تلاشهای اسرائیل برای آواره کردن فلسطینیها از سرزمینشان تأکید کرد که «هیچ توجیه قانونی یا اخلاقی برای بیرون راندن فلسطینیها از سرزمینشان وجود ندارد» و «اگر این اتفاق بیفتد، آنها دیگر هرگز به سرزمین خود باز نخواهند گشت» و اسرائیل فقط میخواهد به آنها «برگه خروج» بدهد.
پیش از این یک منبع آگاه به اسکای نیوز عربی گفت که میانجی گران مصری و قطری با مشارکت ترکیه یک طرح جدید ارائه دادهاند که قرار است به رهبران جنبش حماس نیز تقدیم شود.
در صورت موافقت حماس با این طرح، میانجی گر آمریکایی نیز آن را بررسی کرده و به رژیم صهیونیستی ارائه میدهد.
طرح مذکور بر آزادی تمام اسرای صهیونیست و تحویل دادن اجساد دیگر اسرا در برابر آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی تاکید دارد.
همچنین بر اساس این طرح، حماس باید با نقشه بازاستقرار نظامیان صهیونیست تحت نظارت کشورهای عربی و آمریکا تا زمان دستیابی به یک راهکار در قبال سلاح این جنبش و حضور آن در نوار غزه موافقت کند!
در این طرح به ورود به مرحله انتقالی و متوقف شدن فعالیتهای مسلحانه حماس و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس دائمی اشاره شده است.
