  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

درخواست گستاخانه «بن گویر»: قبر عزالدین القسام را تخریب کنید!

درخواست گستاخانه «بن گویر»: قبر عزالدین القسام را تخریب کنید!

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گستاخانه خواهان تخریب قبر شهید عزالدین القسام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم در جریان نشست کمیسیون پارلمان خطاب به شهردار نیشر واقع در نزدیکی حیفای اشغالی گفت: دستور تخریب قبر عزالدین القسام را بده.

وی ادامه داد: نیروهای پلیس اجرای این مأموریت را به عهده می‌گیرند.

شهید عزالدین القسام مبارز سوری و از علما و رهبران ضد استعماری و ضد صهیونیستی، بنیانگذار اولین سازمان جهاد مسلحانه در فلسطین در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری (نوزدهم و بیستم میلادی) بوده است.

مطرح شدن این سخنان نگرانی محافل صهیونیستی را نسبت به تشدید تنش‌های موجود در اراضی اشغالی با توجه به جایگاه والای شهید القسام نزد فلسطینی‌ها برانگیخته است.

کد خبر 6558385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها