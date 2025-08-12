به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه معاریو نوشت، مانور نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که از ترس وقوع حملات علیه اراضی اشغالی به ویژه از سمت ایران برگزار شد نشان داد که شکاف‌های خطرناکی در سیستم دفاعی این رژیم وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در مانور مذکور حملات زمینی، موشکی و حمله به شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و شلیک موشک از سمت لبنان و یمن شبیه سازی و مشخص شد که شکاف‌های خطرناکی در سیستم دفاعی ارتش تل آویو وجود دارد.

معاریو اضافه کرد، خطرناک‌ترین این شکاف‌ها به مرزهای مشترک با اردن برمی گردد به طوری که تنها یک تیپ در این منطقه مستقر است. ارتش رژیم صهیونیستی به قدرت آتش بیشتر و حرکت سریع‌تر برای واکنش فوری نیاز دارد.