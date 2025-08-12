جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی؛تغییرات ژئوپلیتیکی مغایر امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در تشریح نشست روز گذشته (۲۰ مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع کریدور زنگزور و اقدام اخیر کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آمریکا با حضور دستگاههای مرتبط و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوه مقننه این موضوع را در همه ابعاد مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد و بدون شک با بهرهگیری از همه نگاهها، اندیشهها، رویکردها و عقبه این موضوع، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
وی افزود: در این نشست دیدگاههای بسیار خوبی مطرح شد، لذا ما این موضوع را با همه ابعاد و از همه زوایا دنبال میکنیم و اجازه نمیدهیم که کشورهای خارج از منطقه، ژئوپلیتیک منطقه را مورد خدشه قرار دهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: از مدتها قبل تاکید کرده بودیم که هرگونه تغییرات ژئوپولیتیکی در منطقه برای جمهوری اسلامی حائزاهمیت است؛ ما این اقدام را مغایر امنیت منطقهای میدانیم زیرا به نفع کشورهای منطقه نیست.
عزیزی در این زمینه، تصریح کرد: این اقدام را همراه با فریبکاری و شیطنت کشورهای غربی به ویژه آمریکا میدانیم. بارها اعلام کردیم مداخله در امور منطقه کار درستی نیست و به کشورهای منطقه نیز بارها تاکید کردیم که از همراهی با کشورهایی که به دنبال صلح و آرامش منطقه نیستند، پرهیز کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال جمهوری اسلامی ایران با یک نگاه جامع و راهبردی این موضوع را دنبال میکند. بر این اساس، در نشست روز گذشته مقرر شد وزارت امور خارجه دیپلماسی فعال داشته باشد و اقدامات فوری خودش را دنبال کند و دولت نیز وظایفی برای اجرا بر عهده دارد.
وی اظهار کرد: مجلس اقدامات بازدارندهای را دنبال میکند، لذا به مردم وعده میدهیم که این موضوع را به نحوی که متناسب با منافع و امنیت ملی به ویژه تعامل منطقهای باشد، دنبال کنیم و نتایج آن را برای ملت ایران اطلاع رسانی خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: همچنین در این نشست مقرر شد جلسهای با مسئولان ارمنستان برگزار شود. در این میان، احتمالاً برخی از نمایندگان مجلس هفته آینده حضور میدانی در برخی از نقاط مرزی خواهند داشت.
نظر شما