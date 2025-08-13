موسوی: باید در توافق ارمنستان و آذربایجان بازنگری صورت گیرد

سید عباس موسوی معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور و سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با «گذرگاه سیوینیک» در ارمنستان، گفت: ایران بازی خراب کن نبوده و مخالف رفع انسداد راه‌های مواصلاتی نیست اما کشورمان نباید اجازه بدهد و اجازه هم نمی‌دهد که کشورهای منطقه منافع خودشان را به گونه‌ای تعریف کنند که خلاف منافع ایران باشد.

وی با اشاره به توافق میان روسیه آذربایجان و ارمنستان پس از جنگ قره باغ در ۲۰۲۰، افزود: بحثی در گذشته بوده است مبنی بر این بوده تا به هر حال توافقی که ارمنستان، روسیه و آذربایجان پس از جنگ قره باغ دوم داشتند مبنی بر اینکه باید مسیر باز می‌شد و نامش را نیز رفع انسداد راه‌های مواصلاتی گذشته بودند، لذا این موضوع از نظر آنها محل اشکالی نبود و باید باز می‌شد.اما آنچه که جمهوری آذربایجان در پی آن بود در اختیار داشتن یک مسیر باز بدون کنترل بدون اعمال حاکمیت ارمنستان بود که طبیعتاً مورد قبول ایروان و کشورهای منطقه یعنی ایران و روسیه نبود.

حتی جمهوری آذربایجان در این خصوص تهدید می‌کرد که اگر اجازه داشتن چنین مسیری را با اوصافی که مد نظرشان است، به ما ندهید به زور آن را تصرف کرده و اشغال نظامی خواهیم کرد. همان موقع ما در تهران احساس می‌کردیم که این مواضع جمهوری آذربایجان در تصرف به زور بلوف است و تحلیلی هم در کشورمان وجود داشت که آنجا با حمله نظامی باز نخواهد شد و با مذاکره و توافق طرفین گشوده خواهد شد.

توافقی مورد قبول است که تمامیت ارضی ارمنستان را محترم بشمارد

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به چگونگی یک توافق مناسب مورد قبول، تاکید کرد: زمانی توافق طرفین مورد رضایت ما و سایر همسایگان است که آن مسیر ترانزیتی از خاکی عبور کند که در آن اعمال حاکمیت ارمنستان صورت پذیرد و تمامیت ارضی ایروان محترم واقع شود، زیرا اگر غیر از این باشد، طبیعتاً مورد مخالفت است.

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا می‌توانیم همچنان از استان سیونیک ارمنستان به عنوان مسیر ترانزیتی کشورمان به شمال استفاده کنیم، اظهار کرد: بله، این توافقات مانع نخواهد شد و ایران می‌تواند همچنان از مسیر ترانزیتی ارمنستان بهره ببرد و نکته اصلی اینجا قرار دارد که در حال حاضر مسیر گذرگاه سیونیک به زور باز نمی‌شود و با توافق گشوده می‌شود، اما مشکلی که پیش آمده این است که متأسفانه دولت ارمنستان می‌خواهد این مسیر را به یک شرکت آمریکایی اجاره دهد و این قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد و این انسداد شکل خواهد گرفت لذا اگر این کار را یک شرکت ارمنستانی انجام می‌داد یا یک کنسرسیومی بود که مثلاً فقط کشورهای منطقه در آن حضور داشتند قدری موضوع قابل قبول بود که حاکمیت ارمنستان هم خدشه دار نمی‌شد.

کارت ایران پیگیری موضوع از طریق ۳+۳ است

موسوی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه کارت اصلی ایران برای چگونگی مقابله با این طرح، گفت: کارت اصلی ایران این است که یک بار دیگر موضوع را با کشورهای منطقه مرور کند. ما یک پلتفرمی به نام پلتفرم ۳+۳ شامل سه کشور قفقاز یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به همراه سه کشور بزرگ همسایه قفقاز یعنی ایران، روسیه و ترکیه داریم. در این خصوص یک سری اقدامات را با این کشورها شروع کردیم و جلسه‌هایی با این کشورها در سطوح مختلف داشتیم که باید این را تقویت کنیم و مسائل منطقه از جمله همین مسیر را آنجا مورد بحث قرار دهیم.

معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال بازنگری در توافق به عمل آمده میان آذربایجان و ارمنستان در آمریکا وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: باید این بازنگری صورت گیرد و به هر حال فعلاً حالا فکر نکنند که همه چیز به آخر و پایان رسیده است، ضمن اینکه هم اکنون مسیر جایگزین را داریم و آذربایجان و نخجوان ۳۵ سال است از طریق خاک ایران به یکدیگر متصل هستند و این جمهوری اسلامی ایران است که امکان داشتن این مسیر ترانزیتی را به آنها داده است، لذا این مسیر می‌تواند تقویت شده، گسترش یابد و تنوع یابد، از جمله آنکه مسیر لیلی به آن اضافه شده و جاده تعویض شود وی را می‌تواند آن را به عنوان یک امکان بهتر و بیشتر که از مسیر ترانزیتی جایگزین ایران استفاده کنند.