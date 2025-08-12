قتل ۴ برادرزاده توسط عمویشان در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند شامگاه سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به وقوع یک قتل خانوادگی در روستای «باباجان» شهرستان دلفان، اظهار داشت: متهم این پرونده با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاش اقدام به قتل چهار نفر از برادرزاده‌های خود کرده و بلافاصله پس از حادثه از محل متواری شده بود.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی ضربتی کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه، او را به همراه سلاح و تعدادی فشنگ دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دلفان در خصوص انگیزه این جنایت، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس علت درگیری و قتل را اختلافات ملکی و مشکلات قبلی عنوان کرده است.

سرهنگ بازوند، گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.