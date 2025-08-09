کشف یک فقره قتل در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در اطراف یکی از روستاهای شهرستان دورود، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران بلافاصله با تشکیل اکیپ ویژه و با اشراف اطلاعاتی طی عملیاتی قاتل را در اطراف یکی از روستاهای این شهرستان دستگیر و یکتیغه سلاح سرد (چاقو) از وی کشف شد.
فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده انگیزه قتل را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کرد و گفت: متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ نوریان در پایان با تأکید بر اینکه مردم همواره در شرایط و موارد خاص باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند بیان داشت: پلیس همواره تلاش میکند برای نهادینهکردن نظم و امنیت در جامعه از ظرفیتهای عظیم مشارکت عمومی استفاده کند؛ لذا برخورد با مخلان نظم و امنیت بهصورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است
