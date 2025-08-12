به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان کرد: در قالب طرح مشارکتی «من شهردارم»، عملیات بازپیرایی و اصلاح روشنایی در بوستانهای منتخب این منطقه انجام شده است.
به گفته وی، این اقدامات با هدف بهبود زیرساختهای شهری، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای امنیت محیطهای عمومی صورت گرفته است.
اخگر پور بیان کرد: در این طرح بوستان شریعتی مورد بازپیرایی قرار گرفت و روشنایی آن بهطور کامل اصلاح شد. همچنین بوستانهای باقرالعلوم، جوانه و بهار نیز شاهد اصلاح و بهروزرسانی سیستمهای روشنایی خود بودند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، اجرای این پروژهها را گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف طرح «من شهردارم» دانست و افزود: با همراهی مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، میتوان محیطی ایمنتر و دلپذیرتر برای زندگی شهری فراهم کرد.
نظر شما