آزمون ارتقای دستیاری با حضور ۹ هزار و ۵۰۰ دستیار پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران در خرداد و تیرماه ۱۴۰۴، زمان آزمون ارتقای دستیاری پزشکی از ۲۶ تیرماه به ۲۲ مردادماه موکول شد. از همین رو چهل و چهارمین دوره آزمون های ارتقای دستیاری پزشکی امروز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای مجوز اجرای آزمون ارتقا - گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند، برگزار شد.

بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دستیار پزشکی شاغل به تحصیل در سال اول تا چهارم مقطع دستیاری تخصصی پزشکی در ۴۸ حوزه امتحانی در این آزمون شرکت کردند.

بر اساس مفاد موضوع ۹ مصوبات یکصد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی از چهل و چهارمین دوره آزمون های ارتقاء رشته های تخصصی بالینی آزمون توسط کلان مناطق منتخب (دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، اصفهان، کرمان، مشهد، تهران) در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصص برگزار خواهد شد.

مقررات کلی محاسبه نمرات در آزمون های ارتقاء دستیاری تخصصی

آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:

الف) ارزشیابی درون دانشگاهی با ۱۵۰ نمره که توسط گروه های آموزشی و با تائید دانشگاه علوم پزشکی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است بر اساس ارزشیابی در ۳ حیطه به شرح ذیل انجام می شود:

۱) ارزیابی صلاحیت (competency) با روش هایی نظیر OSCE, PMP, KFP, KF و روش های مشابه (۶۰ نمره). روش OSCE - یکی از روش های دیگر میانگین دو نمره ارسال شود.

۲) ارزیابی عملکرد (performance) با روش هایی نظیر MiniCEX, DOPS, MSF و روشهای مشابه (۶۰ نمره). یکی از روش ها کفایت می کند.

۳) ارزیابی رفتار حرفه ای (professionalism) (۳۰ نمره)

هر دستیار ملزم به کسب حد نصاب قبولی در هر یک از بندهای فوق (۷۰) درصد نمره کل هر بند است.

نمرات و مستندات مربوط به سه بند فوق باید توسط هر دانشگاه علوم پزشکی در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قسمت سیستم دانشگاه وارد شود.

تبصره ۱: متدولوژی و برگزاری ارزیابی های فوق باید به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی رسیده باشد.

آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره که تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی توسط کلان مناطق منتخب دانشگاه های علوم پزشکی در دانشگاه هایی که مجری برنامه های دستیاری است برگزار می شود.

مجموع نمرات ارتقاء هر سال برابر ۳۰۰ است.

میانگین نمره ۲۰ درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر کلان منطقه که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، به عنوان ملاک مقایسه تعیین می شود.

عطف به مصوبات یکصد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نمرات محاسبه شده طبق فرمول فوق الذکر جهت آزمون کتبی ارتقاء نباید بیشتر از حداقل نمرات کتبی مجاز مندرج در جداول دستور العمل مربوطه باشد. در صورتی که حدنصاب قبولی پس از محاسبه در فرمول مربوطه در هر رشته تخصصی در هر کلان منطقه کمتر از حداقل نمره کتبی مجاز مندرج در جداول باشد، ملاک عمل حد نصاب محاسبه شده خواهد بود.

کسب حداقل نمرات مورد نیاز برای ارتقاء هر دستیار به سال بالاتر در دستورالعمل مربوطه آزمون تشریح شده است. همچنین نمرات ارتقا دستیاران اتباع خارجی نیز در دستورالعمل درج شده است.

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

دستیارانی که در آزمون ارتقاء سال اول ارتقاء (۱ به ۲) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

ب) مقررات آزمون های ارتقاء از نظر ارزشیابی درون دانشگاهی

به استناد موضوع ۵ شصت و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرکت کلیه دستیاران رشته های تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمون های ارتقاء تخصصی این دوره منوط به موفقیت در آزمون ها و فعالیت های درون دانشگاهی و کسب حداقل نمره ۱۰۵ از ۱۵۰ با توجه به معرفی رسمی مدیر گروه مربوطه و ثبت موضوع پایان نامه تخصصی و ارائه آن طبق برنامه های مصوب خواهد بود.

در محاسبه نمرات نهایی ارزشیابی درون دانشگاهی حیطه های مختلف دانش پزشکی، مراقبت از بیمار، رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، یادگیری بر مبنای تجربه و عملکرد بر اساس شناخت از نظام سلامت رعایت شود.

تعیین و اعلام نمره ارزشیابی درون دانشگاهی معرفی به آزمون کتبی و نیز اعلام نتایج دستیارانی که وفق مقررات بصورت میهمان به دانشگاه دیگر معرفی شده اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصیل می دهند به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشی مربوطه در خصوص ارزشیابی درون دانشگاهی دستیاران میهمان به دانشگاه مقصد قبل از شرکت دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون کتبی ارتقاء اقدام بعمل آورد.

نمره ارزشیابی درون دانشگاهی پس از اتمام مدت میهمانی از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء اعلام شود. تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء به عهده دانشگاه مبداء است.

تعیین و اعلام نمره ارزشیابی درون دانشگاهی، معرفی به آزمون کتبی و نیز اعلام نتایج دستیارانی که وفق مقررات به دانشگاه دیگر منتقل شده اند، بعهده دانشگاه مقصد است. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشی مربوطه در خصوص ارزشیابی درون دانشگاهی دستیار انتقالی به دانشگاه مقصد قبل از شرکت دستیار ذیربط در آزمون کتبی اقدام بعمل آورد.

لازم است دو نمره ارزشیابی درون دانشگاهی جهت دستیارانی که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفی می شوند ارسال شود، یکی برای ارتقاء سال بالاتر و یکی برای ارتقاء سال پایین تر و در تنظیم نمرات دقت شود که نمره ارزشیابی درون دانشگاهی سال پایین تر برابر با بیشتر از نمره ارزشیابی درون دانشگاهی سال بالاتر باشد تا در محاسبه حد نصاب های قبولی مشکلی ایجاد نشود.

لازم است نمرات نهایی ارزشیابی درون دانشگاهی در فاصله زمانی مناسب و پیش از آزمون کتبی به اطلاع دستیاران رسانده شود تا زمان کافی جهت دریافت و نیز رسیدگی به اعتراضات احتمالی دستیاران موجود باشد. ضمن اینکه شرکت در آزمون های کتبی سراسری سالیانه منوط به قبولی در ارزشیابی درون دانشگاهی است.

رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزشیابی درون دانشگاهی بعهده کمیته ای مرکب از معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیئت علمی به انتخاب گروه مربوطه حسب مورد است.

اطلاعات واجدین شرایط شرکت در آزمون های ارتقاء با رعایت کلیه مصوبات و مقررات و ذکر مقطع ارتقاء، نمرات ارزشیابی درون دانشگاهی افراد ذیربط از طریق ورود اطلاعات در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است و ارسال اطلاعات شرکت کنندگان آزمون های ارتقاء منحصراً به این طریق بوده و اطلاعات ارسالی به طرق دیگر مورد بررسی و اعمال قرار نمی گیرد.

مقررات آزمون کتبی ارتقاء دستیاری تخصصی نیز در دستورالعمل آزمون تشریح شده است.

دستیارانی که واجد شرایط شرکت در دو ارتقاء همزمان هستند در صورت عدم کسب نمره حد نصاب قبولی در هر یک از دو ارتقاء مردود همان سال محسوب و مشمول یکسال تمدید دوره از ابتدای سال مربوطه خواهند بود.

دستیارانی که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حد نصاب سال پایین تر یا سال بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردوی یک بار مردود محسوب می شوند.

آزمون کتبی سراسری سالیانه ارتقاء در کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد با ۱۵۰ سئوال است و نمره آزمون های کتبی سراسری بر مبنای ۱۵۰ نمره محاسبه می شود. تنها برای رشته آسیب شناسی صرفا بصورت Combined (مشترک) انجام می شود و ۲۰۰ سئوال برای آن وجود دارد. (برمبنای ۱۵۰ نمره)

تقسیم بندی دانشگاه های علوم پزشکی مجری برنامه های دستیاری براساس مناطق آمایشی

منطقه مرکز منطقه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک مازندران گیلان. بابل. گلستان. سمنان. شاهرود منطقه دو تبریز ارومیه. اردبیل منطقه سه همدان کرمانشاه. کردستان. ایلام منطقه چهار اهواز لرستان. دزفول. آبادان منطقه پنج شیراز جهرم. فسا. بندرعباس. بوشهر. یاسوج منطقه شش زنجان اراک. قزوین. قم. البرز منطقه هفت اصفهان یزد. کاشان. شهرکرد منطقه هشت کرمان زاهدان. رفسنجان. زابل منطقه نه مشهد بیرجند. سبزوار. گناباد. بجنورد منطقه ده تهران شهیدبهشتی. ایران بقیه الله (عج). ارتش. علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. قلب و عروق شهید رجایی. دانشگاه آزاد اسلامی



