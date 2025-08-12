کلاهبرداری با وعده قبولی در کنکور پزشکی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه ای قضائی تحت عنوان کلاهبرداری به پلیس آگاهی مراجعه کرد که پرونده به منظور رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اظهارات شاکی مشخص شد، وی مدتی با ۲ نفر خانم آشنا شده و به دلیل شکل گیری ارتباط صمیمانه بین آن‌ها، با وعده قبولی در کنکور پزشکی بدون آزمون، به صورت مداوم مبلغ ۱۳ میلیارد ریال به متهمان پرداخت کرده است.

سرپرست پلیس آگاهی فارس افزود: تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری متهمان آغاز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه ۲ متهم در این خصوص شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.

سرهنگ حافظی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات به ۱۳ میلیارد ریال کلاهبرداری از طریق وعده قبولی در کنکور پزشکی اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.