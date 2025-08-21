پلمب واحد گردشگری بوم گردی و سوپرمارکت متخلف در مرودشت فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد با اشاره به پلمب یک واحد بوم گردی و سوپرمارکت متخلف در شهرستان مرودشت، گفت: در راستای تأمین نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی و بازدید از صنوف به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا مأموران با هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان با رعایت موازین قانونی از ۲۱ واحد صنفی کافه و کافه رستوران بازدید کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در جریان این طرح، ۲ واحد متخلف بوم گردی و سوپر مارکت به علت عدم رعایت قوانین و مقررات پلمب شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.