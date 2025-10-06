رئیس پلیس آگاهی فارس: باند کلاهبرداران رسیدساز جعلی در شیراز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: اوخر شهریورماه سال جاری پروندههایی به پلیس آگاهی استان ارجاع و به منظور رسیدگی به اداره جعل و کلاهبرداری ارسال شد .
وی ادامه داد: در بررسیها و تحقیقات اولیه مشخص شد که شخصی با هویت معلوم دارای مغازه موبایل فروشی با همکاری ۳ نفر دیگر با روش رسید ساز جعلی با موضوع خرید و فروش تلفن همراه به صورت عمده اقدام به کلاهبرداری از ۱۴ نفر نموده و سپس مغازه را تعطیل و به مکان نامعلومی رفته و متواری شدهاند.
رئیس پلیس آگاهی فارس افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند هر ۴ نفر متهم را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.
سرهنگ حافظی با بیان اینکه متهمان تاکنون به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کردهاند، تصریح کرد: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند
