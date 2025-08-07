  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

دستگیری کلاهبردار متخصص افزایش سرمایه در شیراز

دستگیری کلاهبردار متخصص افزایش سرمایه در شیراز

شیراز- رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری مردی جوان که با ترفند تبلیغات دروغین در شبکه های اجتماعی با معرفی خود به عنوان متخصص افزایش سرمایه در شیراز ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین سلیمانی گفت: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی بیان داشت چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها معرفی کرده بود، آشنا شدم و وی به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ۵۰ میلیارد از من طی چندین مرحله کلاهبرداری نمود.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را در یکی از استان‌های شمال کشور دستگیر کنند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از نام افراد مشهور، اقدام به کلاهبرداری می‌نموده است، گفت: وی با مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان نمود.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان در میان بگذارند

کد خبر 6553856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها