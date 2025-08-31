«پشتکار» راز موفقیت یک نخبه شیرازی در کنکور سراسری

محمدرضا اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتظار کسب رتبه ۲۰ کنکور سراسری را داشتم، گفت: تلاش زیادی انجام دادم ولی کسب این رتبه مطلوب واقعاً از خدای خود سپاسگذارم.
وی با اشاره به این موضوع که خیلی خوشحالم از اینکه توانستهام با تکیه بر پشتکار و تلاش، رتبه تک رقمی کنکور را کسب کنم، ادامه داد: پدر و مادرم شرایط را برای درس خواندن و ارامش من فراهم کردند و در راه کسب این موفقیت سهیم هستند.
اژدری افزود: برای رسیدن به موفقیت تلاش و پشتکار مهمترین رکن است و کار خاص و ویژهای نیاز نیست.
رتبه ۸ کنکور سراسری در رشته ریاضی گفت: صبح تا شب برای رسیدن به نتیجه دلخواه درس میخواندم و واقعاً زمان خاصی را برای درس خواندن مشخص نکردم.
اژدری تصریح کرد: من برای کنکور یک کلاس شرکت کردم و بیشتر خودم درس خوانده تا به موفقیت برسم.
