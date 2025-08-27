به گزارش خبرگزاری مهر، بصیر هاشمی عصر چهارشنبه خبرنگاران با اشاره به تجهیز و توسعه بیمارستان‌های شرق و جنوب شیراز گفت: بیمارستان عمومی خاتم با بیش از ۳۰۰ تخت تا ۲ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین بیمارستان داراب و مرودشت هر کدام با ۱۶۰ تخت در حال تکمیل هستند.

وی با اشاره به فشار بالای مراجعه به بیمارستان نمازی، به‌ویژه در حوزه بیماری‌های صعب‌العلاج، ادامه داد: با اختصاص دستگاهی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان، شرایط درمان بیماران بهبود خواهد یافت و این دستگاه هفته آینده نصب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از ساخت خوابگاه جدید خبر داد و افزود: خوابگاه ویژه دانشجویان این بیمارستان که محدود بود، با حمایت معاونت توسعه دانشگاه به ظرفیت ۱۱۰ تخت افزایش می‌یابد و در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی دانشگاه روند مطلوبی دارد، گفت: در حوزه درمان، افزایش حق اضافه‌کاری به‌ویژه برای پرستاران چند برابر شده و رضایتمندی نسبی در محیط دانشگاه حاصل گردیده است.

وی درباره تسهیلگری در حوزه صدور مجوزها ادامه داد: در یک سال گذشته حدود ۸۸ پرونده به نتیجه رسیده و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: طرح مهر درمان در شهرستان‌های کم‌برخوردار اجرا شد و این اقدام سبب شد تا مردم این مناطق برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به کلان‌شهرها نباشند.

به گفته وی، در سال گذشته ۷۷ مرکز غیرمجاز درمانی شناسایی و پلمب شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص وضعیت دارو و غذا تصریح کرد: در حوزه مجوزها پیشرفت‌های خوبی داشتیم و تلاش شده عدالت در توزیع دارو رعایت شود. ذخیره‌سازی برخی اقلام دارویی و تجهیزات در دستور کار قرار گرفته و اولویت معاونت غذا و دارو بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی گفت: ۷ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های معتبر جهان منعقد شده و جذب دانشجوی خارجی در اولویت است. تاکنون بیش از ۱۰ رشته جدید در مقاطع مختلف در شیراز و شهرستان‌ها راه‌اندازی شده و برخی مؤسسات آموزش عالی ارتقا یافته‌اند.

وی ادامه داد: برای اعضای هیئت علمی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که منجر به افزایش رضایتمندی و ارتقا جایگاه علمی دانشگاه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه فعالیت‌های دانشجویی و فرهنگی نیز توسعه یافته، افزود: خوابگاه‌ها بازسازی شده‌اند، کانون‌های فرهنگی و هنری افزایش یافته و تعداد نشریات دانشجویی به ۲۰ عنوان رسیده است. همچنین مشکلات استخر ولایت برطرف شد و تعداد مشاوران دانشجویی نیز افزایش پیدا کرده است.

هاشمی در بخش پایانی نشست خبری گفت: در حال حاضر بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان داریم. این آمار در کشور قابل توجه است، اما همچنان کمبود تخت احساس می‌شود. با بهره‌برداری از بیمارستان خاتم و بیمارستان محمد رسول‌الله، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: بیمارستان خاتم‌الانبیاء یا همان نمازی ۲ تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید و امیدواریم این اقدامات منجر به بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم استان شود.