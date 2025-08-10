دستگیری سارقان ۶ کیلوگرم طلا در فیروزآباد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره دستگیری سارقان ۶ کیلوگرم طلا در شهر فیروزآباد گفت: در پی مراجعه حضوری متصدی یک واحد صنفی طلا فروشی به پلیس آگاهی شهرستان فیروزآباد و اعلام گزارش مبنی بر اینکه مقدار ۶ کیلو طلا از مغازه وی به صورت مستمر طی سه سال به سرقت رفته است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی جهرم با بررسی شیوه وقوع سرقت و با اشراف اطلاعاتی یک متهم زن که با همکاری برادر خود با استفاده از روش کش روزنی اقدام به سرقت طلا کرده بودند را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه سارقین اموال مسروقه را به طلافروشان و بنگاه‌داران فروخته و چندین خودرو و منزل خریداری نموده‌اند، افزود: در بازجویی و تحقیقات پلیسی متهمین ۳۱ و ۴۱ ساله پس از مواجه با دلایل و مستندات به سرقت ۶ کیلوگرم طلا به روش کش روزنی، اعتراف کردند.

سردار ملکی گفت: در این راستا ۱۲ نفر مال‌خر با هویت‌های مشخص که اقدام به خرید طلاجات از متهمین کرده بودند دستگیرشده و ۱۳ دستگاه انواع خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت و ۲ منزل ویلایی و آپارتمان که سارقین با فروش طلاجات مسروقه خریداری کرده بودند نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه ارزش اموال توقیف شده برابر نظر کارشناسان ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان و واحدهای صنفی طلا فروشی درخواست کرد نهایت دقت را در حفظ و نگهداری اموال خود داشته باشند.