https://mehrnews.com/x38LLF ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹ کد خبر 6558926 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹ بسته خبری بیست و یکم مردادماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری بیست و یکم مردادماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد خبر 6558926 کپی شد مطالب مرتبط استان مرکزی پیشتاز در توسعه انرژی افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در مرکزی با تکیه بر ظرفیت بومی ۴۱۰ طرح بزرگ آب و برق تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد برچسبها بسته خبری استان مرکزی وزیر نیرو نیروگاه خورشیدی
نظر شما