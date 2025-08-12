به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی صبح سه شنبه در آئین افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی متانول کاوه که به صورت ویدئو کنفرانس باحضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۱۷ طرح به ارزش ۷۶۰ هزار میلیارد ریال در حوزه آب و برق به بهرهبرداری رسیده است که همگی با توان داخلی و بدون بهرهگیری از ظرفیتهای خارجی اجرا شدهاند.
وزیر نیرو افزود: ۲۱ طرح بزرگ آب و برق در هفته دولت و ۳۸۹ پروژه دیگر تا پایان سال افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
علی آبادی با اشاره به اجرای برنامه «پویش ایران آباد» با هدف تبیین خدمات و پروژههای توسعهای افزود: در هفته دولت امسال، ۲۱ طرح مهم شامل نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی افتتاح میشود که از جمله آنها، نیروگاه بزرگ حرارتی سهند در تبریز و چند پروژه نیروگاهی در تهران است.
وزیر نیرو همچنین از برنامهریزی برای افتتاح ۳۸۹ پروژه مهم دیگر با سرمایهگذاری ۳۸۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال جاری خبر داد و یادآور شد: از ابتدای دولت تاکنون یک هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده و امروز نیز یک پروژه ۱۳۰ مگاواتی به بهرهبرداری رسید که با تکمیل بخش جدید، ظرفیت آن به ۱۶۰ مگاوات افزایش یافته است.
علی آبادی تصریح کرد: روند افتتاح نیروگاههای جدید با ظرفیت هفتگی ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات در دستور کار است تا تعهدات وزارت نیرو در توسعه زیرساختهای برقی کشور محقق شود.
وی با بیان اینکه ارزش کل سرمایه گذاری طرحهای بهره برداری و امروز ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، گفت: اکنون عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت ۳۹۵ مگاوات شامل بهره برداری از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استانهای مرکزی، بوشهر و خراسان رضوی و آغاز عملیات اجرایی ۲۹۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استانهای بوشهر و تهران آغاز شد.
نظر شما