به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی صبح سه شنبه در آئین افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی متانول کاوه، اظهار کرد: استان مرکزی با برنامه راهبردی خود هدفگذاری کرده در بازه زمانی سه ساله، ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کند.

وی افزود: در سال نخست افتتاح ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دستور کار است و باید اذعان کرد این طرح‌ها به ویژه برای استان صنعتی مرکزی که ۸۵ درصد مصرف برق آن در بخش تولید است، بسیار حیاتی است.

استاندار مرکزی افزود: تلاش ما این است که با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ناترازی برق را کاهش داده و از خاموشی‌های مزمن جلوگیری کنیم.

زندویه‌کیلی افزود: اکنون فاز نخست ۵۰ مگاواتی این نیروگاه به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود از ماه‌های آینده به صورت هفتگی ۵ تا ۶ مگاوات نیروگاه جدید در استان افتتاح شود، این امر موجب می‌شود مرکزی اولین استانی باشد که از ناترازی برق عبور می‌کند.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها علاوه بر خدمت به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، به بهبود وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان نیز کمک می‌کند و امید است به‌زودی مازوت‌سوزی نیز متوقف شود.

استاندار مرکزی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: در این طرح، منابع بانکی و بودجه‌های دولتی به عنوان مایه اصلی تأمین مالی در نظر گرفته نشده است، بلکه تمرکز بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند شرکت متانول کاوه و سایر مجموعه‌های توانمند استان است.

وی افزود: در این راستا هر متقاضی که درخواست دریافت تسهیلات کرد، به دلیل محدودیت‌ها به استان‌های دیگر ارجاع دادیم و هدف ما این بود که برنامه تحقق‌پذیر باشد و تنها متقاضیانی انتخاب شوند که بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند.

استاندار گفت: تمام متقاضیان متعهد شده‌اند که پروژه‌ها را به موقع اجرا کنند و در صورت عدم انجام کار، زمین‌ها به سایر علاقه‌مندان واگذار خواهد شد و به عنوان نمونه، این روند در محور شهرستان ساوه آغاز شده است.

استاندار مرکزی از همکاری این شرکت، مسئولان محلی شهرستان زرندیه و سایر دست‌اندرکاران قدردانی کرد و این پروژه را بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور خواند که تاکنون ۵۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: این نیروگاه بزرگ‌تر از نیروگاه ۱۴۰ مگاواتی محلات است و ظرفیت کل آن به ۱۷۰ مگاوات خواهد رسید.