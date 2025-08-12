  1. استانها
افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور در مرکزی با تکیه بر ظرفیت بومی

زرندیه- استاندار مرکزی گفت: افتتاح فاز نخست بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور در زرندیه با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و بومی، افق‌های جدیدی برای توسعه پایدار در این استان ترسیم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی صبح سه شنبه در آئین افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی متانول کاوه، اظهار کرد: استان مرکزی با برنامه راهبردی خود هدفگذاری کرده در بازه زمانی سه ساله، ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کند.

وی افزود: در سال نخست افتتاح ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دستور کار است و باید اذعان کرد این طرح‌ها به ویژه برای استان صنعتی مرکزی که ۸۵ درصد مصرف برق آن در بخش تولید است، بسیار حیاتی است.

استاندار مرکزی افزود: تلاش ما این است که با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ناترازی برق را کاهش داده و از خاموشی‌های مزمن جلوگیری کنیم.

زندویه‌کیلی افزود: اکنون فاز نخست ۵۰ مگاواتی این نیروگاه به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود از ماه‌های آینده به صورت هفتگی ۵ تا ۶ مگاوات نیروگاه جدید در استان افتتاح شود، این امر موجب می‌شود مرکزی اولین استانی باشد که از ناترازی برق عبور می‌کند.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها علاوه بر خدمت به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، به بهبود وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان نیز کمک می‌کند و امید است به‌زودی مازوت‌سوزی نیز متوقف شود.

استاندار مرکزی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: در این طرح، منابع بانکی و بودجه‌های دولتی به عنوان مایه اصلی تأمین مالی در نظر گرفته نشده است، بلکه تمرکز بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند شرکت متانول کاوه و سایر مجموعه‌های توانمند استان است.

وی افزود: در این راستا هر متقاضی که درخواست دریافت تسهیلات کرد، به دلیل محدودیت‌ها به استان‌های دیگر ارجاع دادیم و هدف ما این بود که برنامه تحقق‌پذیر باشد و تنها متقاضیانی انتخاب شوند که بتوانند منابع مالی خود را تأمین کنند.

استاندار گفت: تمام متقاضیان متعهد شده‌اند که پروژه‌ها را به موقع اجرا کنند و در صورت عدم انجام کار، زمین‌ها به سایر علاقه‌مندان واگذار خواهد شد و به عنوان نمونه، این روند در محور شهرستان ساوه آغاز شده است.

استاندار مرکزی از همکاری این شرکت، مسئولان محلی شهرستان زرندیه و سایر دست‌اندرکاران قدردانی کرد و این پروژه را بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور خواند که تاکنون ۵۰ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: این نیروگاه بزرگ‌تر از نیروگاه ۱۴۰ مگاواتی محلات است و ظرفیت کل آن به ۱۷۰ مگاوات خواهد رسید.

