استان مرکزی پیشتاز در توسعه انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی، ظهر سه‌شنبه در در حاشیه افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی متانول کاوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چهاردهمین روز از برنامه «همت اقتصادی» استان مرکزی، چندین پروژه مهم انرژی و صنعتی با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات کشوری و استانی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

استاندار مرکزی گفت: از مجموع ۱۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی که امروز در کشور به بهره‌برداری رسید، ۵۰ مگاوات آن متعلق به استان مرکزی و شهرستان زرندیه است که این ظرفیت در فاز اول نیروگاه ۱۷۰ مگاواتی مجموعه متانول کاوه افتتاح شد.

زند وکیلی افزود: عملیات اجرایی نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی یک خصوصی به تازگی در ساوه آغاز شده و طبق برنامه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید همچنین چند نیروگاه کوچک‌مقیاس و یک نیروگاه دیگر در شهر صنعتی کاوه، تا پایان تابستان افتتاح می‌شوند.

استاندار مرکزی با اشاره به بازدید از طرح توسعه یک شرکت شیشه نیز گفت: امروز خط تولید گلس ویژه پنل‌های خورشیدی این مجموعه افتتاح شد، این محصول تاکنون در کشور تولید نمی‌شد و از این پس نیاز تولیدکنندگان داخلی پنل‌های خورشیدی را تأمین خواهد کرد و با توسعه خطوط بعدی، سایر بخش‌های زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی نیز در استان و کشور انجام خواهد شد.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: این شرکت هم از نظر سهم تولید و تنوع محصولات، و هم به لحاظ کیفیت، جایگاه ویژه‌ای دارد و در مسئولیت‌های اجتماعی همچون مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و حمایت از شهر ساوه پیشگام بوده است.

وی به رویکرد برنامه «روزهای همت اقتصادی» اشاره کرد و گفت: در این برنامه، واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مسائل و نیازهای توسعه‌ای شناسایی و با حضور مسئولان ذیربط بازدید می‌شوند، تصمیمات لازم اتخاذ و با پیگیری فرماندار و کارگروه ویژه استانداری اجرایی می‌شود.

استاندار مرکزی اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح‌ها، تعهد استان مرکزی به مردم استان و کشور در حوزه توسعه صنعتی و تأمین انرژی به‌طور کامل محقق شود.